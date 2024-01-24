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أمريكا تناشد الصين للمساعدة في كبح هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

منذ 12 ثانية
علما أمريكا والصين

علما أمريكا والصين

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ناشدت الولايات المتحدة الصين من أجل المساعدة في كبح هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، من دون أن تتلقى أي رد من بكين على مدى 3 أشهر، بحسب مصادر صحفية.

فقد نقلت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار مسؤولين صينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.

في الأثناء، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجمات ضد الحوثيين بهدف منعهم من شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وعطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.في الأثناء، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجمات ضد الحوثيين بهدف منعهم من شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وعطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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