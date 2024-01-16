أمريكا تندد بالهجمات الإيرانية قرب أربيل بالعراق

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات الإيرانية على منطقة قريبة من مدينة أربيل بشمال العراق أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر “نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران، والتي تقوض استقرار العراق”.

وأضاف في بيان “ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي”.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الاثنين إن الضربات لم تستهدف أي منشآت أمريكية ولم تقع إصابات في صفوف الأمريكيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ الهجوم.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر (الاثنين 15-1-2024) أن الحرس الثوري الإيراني هاجم “مراكز تجسس” لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان ذكر فيه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد “تم استخدام الصواريخ الباليستية لتدمير مراكز تجسس وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة في وقت متأخر من الليلة”.

وأضاف أنه شن الهجمات صاروخية بالقرب من مدينة أربيل بشمال العراق، بينما استهدف “مرتكبي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية.