أمريكا تندد بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة" في بحر الصين الجنوبي

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بما وصفتها بأنها أفعال “تصعيدية وغير مسؤولة” من بكين في بحر الصين الجنوبي أمس الأحد وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها للفلبين.

وقال خفر السواحل الصيني: “إن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بأسلوب متعمد وخطير من سفينة صينية، ما أدى إلى تصادم خفيف”، وهو اتهام تنفيه مانيلا.

فيما أدانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الفلبين، اليوم الاثنين، “المناورات العدائية الخطيرة” التي تنفذها بكين بالقرب من منطقة سكند توماس شول الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت السفيرة ماري كي كارلسون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إن تصرفات الصين تسببت في إصابات وألحقت أضرارا بسفن فلبينية وأعاقت عمليات بحرية قانونية تهدف إلى تزويد عسكريين فلبينيين بالغذاء والماء والإمدادات الأساسية”.

ويتبادل البلدان التصريحات الحادة منذ أشهر بسبب وقائع خطرة في محيط سكند توماس شول، وهي جزيرة مرجانية تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي وتطالب الصين أيضا بالسيادة عليها وتعتبرها تابعة لها.