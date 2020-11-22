أمريكا تنشر قاذفات “بى-52” بالشرق الأوسط لردع إيران

أعلن سلاح الجو الأمريكي عن إرسال قاذفات من طراز B-52 إلى قواعده بالشرق الأوسط لردع اى اعتداء ولطمأنه الحلفاء ، وفق بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي .

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنها نشرت قاذفات “B-52” في الشرق الأوسط أمس السبت.

وأضافت في بيان أن أطقم “B-52” الجوية أنجزت مهمة الانتشار “في مهلة قصيرة” من أجل “ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها”.

كما لفتت إلى أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

أتت تلك الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب طلب خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي خيارات لمهاجمة إيران، فيما وصفتها شبكة “فوكس نيوز” الأميركية بأنها رسالة تهديد من الإدارة الحالية إلى طهران .

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا الأسبوع المنصرم بأن ترمب سأل مستشاريه، خلال اجتماع سري كبار المستشارين في اجتماع بالمكتب البيضاوي يوم الخميس الماضي، عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

ترمب وإيران

كما أوضحوا بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في حينه أن الاجتماع عقد بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون البلاد من المواد النووية.

لكن عددا من كبار المستشارين أثنوا الرئيس الأميركي على ما يبدو عن المضي قدمًا في ضربة عسكرية، بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، بالإضافة إلى كريستوفر سي ميللر، القائم بأعمال وزير الدفاع.

إلى ذلك، حذر الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، من أن توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب.

يذكر أن الإدارة الأميركية مارست منذ العام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع غيران، سياسة الضغط القصوى على طهران، معيدة فرض العديد من العقوبات القاسية.