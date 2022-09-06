أمريكا تنقل مدرعات عسكرية من الحسكة السورية إلى شمال العراق

نقلت القوات الأمريكية، يوم الثلاثاء، مدرعات عسكرية من قاعدتها في ريف محافظة الحسكة السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، ”أخرجت القوات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 20 مدرعة عسكرية من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدة لها في شمال العراق“.

وأخرجت القوات الأمريكية أمس رتلًا مؤلفًا من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط ترافقها 3 سيارات دفع رباعي غادرت باتجاه قواعدها في شمال العراق.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.