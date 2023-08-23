أمريكا توافق على بيع أنظمة تتبع مقاتلة إف-16 لتايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف-16 وعتاد ومعدات أخرى لتايوان بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان “البيع المقترح لتلك المعدات وتقديم الدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”. ومن شأن الخطوة أن تغضب بكين التي طالبت الولايات المتحدة مرارا بوقف بيع الأسلحة لتايوان. والولايات المتحدة هي أهم مورد للأسلحة لتايوان.

وذكرت الوزارة أن جهة التعاقد الرئيسية ستكون شركة لوكهيد مارتن المصنعة لمقاتلات إف-16.

وقالت تساي إينج-وين رئيسية تايوان يوم الاثنين إن الإنفاق العسكري لتايوان سيزيد 3.5 بالمئة على أساس سنوي ليسجل ارتفاعا قياسيا في 2024، وتعهدت بتحسين الدفاعات وسط زيادة التهديدات من الصين،التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن 500 مليون دولار هي الحد الأقصى للقيمة المحتملة للعقد وأن القيمة الدولارية الفعلية ستكون أقل. وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة من الأسلحة إلى تايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار أواخر الشهر الماضي.

ورغم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.