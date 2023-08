أمريكا توافق على بيع منظومة "آرو-3" لألمانيا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة تسمح ببيع منظومة “آرو-3” إلى ألمانيا، مما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تويتر، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

The US government has approved the historic procurement of the Arrow 3 defense system to Germany. The IMOD, German Federal MOD and Israel Aerospace Industries will sign the landmark $3.5 billion defense agreement, marking Israel’s largest ever defense deal. 🚀🇮🇱🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/OMcGkUk3f5

