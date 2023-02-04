أمريكا توقف الرحلات في 3 مطارات بسبب منطاد تجسس صيني

قالت إدارة الطيرات الاتحادية الأمريكية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي”.

جاء هذا الإجراء وسط أنباء عن وجود منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاعات شاهقة عبر أنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه “انتهاك واضح” لسيادة الولايات المتحدة.

وتم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون مؤقتًا بسبب “لدعم وزارة الدفاع في جهد أمني وطني”، بحسب بيان.

ورفضت وزراة الدفاع الأميركية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني.

وجرى رصد المنطاد يوم السبت فوق أجزاء من شارلوت بولاية نورث كارولينا ومقاطعة شمال غرينفيل في ساوث كارولينا.

وفي وقت سابق، قال أربعة مسؤولين لوكالة أسوشيتدبرس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطة لإسقاط منطاد صيني كبير يشتبه في قيامه بالتجسس على الجيش الأمريكي، من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي حيث يمكن استعادة الحطام.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة العملية الحساسة، إنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس بايدن قد اتخذ القرار النهائي.

في تصريح مقتضب صدر يوم السبت، ردا على سؤال أحد المراسلين حول المنطاد، قال بايدن، ”سنتكلف بالأمر”.

وكان بايدن يميل إلى إسقاط المنطاد فوق الأرض عندما تم إبلاغه به لأول مرة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) نصحوا بعدم القيام بذلك، محذرين من أن هناك خطرا محتملا على البشر على الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.