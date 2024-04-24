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أمريكا تُدين محاولات إسرائيل لإضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية

منذ 49 دقيقة
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، التقارير التي أفادت بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يسعى لإضفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الخارجية هذه المحاولات بأنها “خطيرة ومتهورة”.

وأعرب نائب المتحدث باسم الخارجية، فيدانت باتيل، خلال إفادته الصحفية اليومية عن استمرار واشنطن في المطالبة بالحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد بالعثور على مقابر جماعية في قطاع غزة.

كما أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على تحقيق حل سلمي للصراعات القائمة.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وحثت إسرائيل على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد والعمل على تحقيق التقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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