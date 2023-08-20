أمريكا.. حريق "هائل" في بروكلين

اندلع حريق هائل في بروكلين بمدينة نيويورك، الأحد، وفقا لتقارير نقلتها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وسجل الحريق مقياس 5، وهو من أعلى مقاييس شدة الحرائق لدى سلطات الدفاع المدني المحلية، وفقا لموقع أكسيوس.

📍BROOKLYN, NY 🔥 DEVELOPING! Multiple stores are on fire in the Williamsburg area of Brooklyn, NYC, reportedly started at the popular Grill on Lee. Two firefighters have been injured battling the fire in Williamsburg that has engulfed seven stores on Lee Avenue and… pic.twitter.com/mk2kdR5CMJ — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 20, 2023

ويصف الموقع مقياس الحريق 5 بأنه “حدث كارثي ونادر جدا، وهو أخطر مستوى في نظام الإنذار ويعني أن أكثر من 20 فرقة إطفاء سوف تكون في مكان الحادث”، ويضيف “في حالات أكثر ندرة، يمكن أن تصل الحرائق إلى إنذار بمقياس 6”.

وبدأ رجال الإطفاء في الاستجابة للحريق بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لشرقي الولايات المتحدة الأميركية.

FDNY units are continuing to operate at 106 Lee Avenue in Brooklyn. pic.twitter.com/XKvuzpdG0j — FDNY (@FDNY) August 20, 2023

وبعد ساعة، نشرت Williamsburg 365 أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبوا في الحريق “الضخم” في شارع لي وشارع ويليامزبرغ.

ولا تزال السلطات في المدينة الأميركية تكافح لإخماد النيران، وفقا للوكالة.

BREAKING: Two firefighters were injured at the massive 5th alarm fire at Williamsburg Street East & Lee Avenue, one firefighter is in critical condition. pic.twitter.com/fpOAUNHYc8 — Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) August 20, 2023