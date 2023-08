أمريكا.. حريق "هائل" في بروكلين

اندلع حريق هائل في بروكلين بمدينة نيويورك، الأحد، وفقا لتقارير نقلتها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وسجل الحريق مقياس 5، وهو من أعلى مقاييس شدة الحرائق لدى سلطات الدفاع المدني المحلية، وفقا لموقع أكسيوس.

📍BROOKLYN, NY

🔥 DEVELOPING! Multiple stores are on fire in the Williamsburg area of Brooklyn, NYC, reportedly started at the popular Grill on Lee.

Two firefighters have been injured battling the fire in Williamsburg that has engulfed seven stores on Lee Avenue and… pic.twitter.com/mk2kdR5CMJ

