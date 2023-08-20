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أمريكا.. حريق "هائل" في بروكلين

منذ 32 ثانية
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2023 11:53 مساءً
طواقم الإطفاء- أرشيفية

طواقم الإطفاء- أرشيفية

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اندلع حريق هائل في بروكلين بمدينة نيويورك، الأحد، وفقا لتقارير نقلتها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وسجل الحريق مقياس 5، وهو من أعلى مقاييس شدة الحرائق لدى سلطات الدفاع المدني المحلية، وفقا لموقع أكسيوس.

ويصف الموقع مقياس الحريق 5 بأنه “حدث كارثي ونادر جدا، وهو أخطر مستوى في نظام الإنذار ويعني أن أكثر من 20 فرقة إطفاء سوف تكون في مكان الحادث”، ويضيف “في حالات أكثر ندرة، يمكن أن تصل الحرائق إلى إنذار بمقياس 6”.

وبدأ رجال الإطفاء في الاستجابة للحريق بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لشرقي الولايات المتحدة الأميركية.

وبعد ساعة، نشرت Williamsburg 365 أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبوا في الحريق “الضخم” في شارع لي وشارع ويليامزبرغ.

ولا تزال السلطات في المدينة الأميركية تكافح لإخماد النيران، وفقا للوكالة.

 

    المصدر :
  • الحرة

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