أمريكا.. حريق يلتهم كنيسة في مدينة برلينغتون

تسبب حريق ضخم شب بكنيسة في مدينة برلينغتون التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تدمير أجزاء كبيرة منها.

وبحسب موقع قناة سي بي إس الأمريكية، فقد تدخل المئات من رجال الإطفاء لمكافحة حريق ضخم في مركز فاونتن أوف لايف بمدينة بيرلينغتون، في نيوجيرسي.

ولفتت إلى أن اللهب اجتاح كامل الجزء الأمامي للكنيسة وانهار السقف، مشيرة إلى عدم وجود تقارير عن وجود مصابين حتى الآن، كما لم يعرف سبب اندلاع الحريق بعد.

وذكر الموقع أن رجال الإنقاذ يكافحون لمنع امتداد الحريق إلى مدرسة مجاورة للكنيسة، ونقل عن ماثيو بودوين، قس الخدمات الطلابية التابعة للكنيسة قوله: “لدينا رابط يربط مباشرة قاعة مبنى كنيستنا بمدرستنا، لذلك نأمل ألا يكون هناك تأثير”.