أمريكا: دمرنا صواريخ لـ الحوثيين كانت معدّة لضرب سفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، أن قواتها نفذت ضربات دفاعا عن النفس استهدفت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن أعدها الحوثيون باليمن لضرب سفن في البحر الأحمر.

وأضافت في بيان أن القوات الأمريكية حددت صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت سلسلة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعضها بالتعاون مع المملكة المتحدة، لملاحقة أسلحة الحوثيين وتعطيل قدرة الجماعة المتمردة على استهداف ممرات الشحن الدولية