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أمريكا.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ألاسكا

منذ 16 دقيقة
مؤشر زلزال- أرشيفية

مؤشر زلزال- أرشيفية

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة في جنوب ألاسكا بالولايات المتحدة.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي، وقع الزلزال الساعة 15:06 بالتوقيت العالمي. ويقع مركز الزلزال على بعد 19 كيلومترا جنوب غرب مدينة أنكور بوينت في ألاسكا، على عمق 65.4 كيلومتر.

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

ويوم الأمس، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور اليوم السبت، مخلفا 4 قتلى على الأقل وعددا من الإصابات والدمار.

ووفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق، ويقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، وعلى عمق 80 كيلومترا.

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