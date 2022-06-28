أمريكا تطالب روسيا بإطلاق سراح لاعبة السلة جرينر

أبلغ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الصحفيين اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحاول بجدية حل أزمة بريتني جرينر لاعبة كرة السلة الأمريكية بعد احتجازها في روسيا.

ويأتي تعليق سوليفان لتأكيد محاولات واشنطن إقناع السلطات الروسية بإخلاء سبيل جرينر.

وقبل حوالي ثمانية أيام، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن جرينر ستواجه محاكمة جنائية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف قوله “لماذا نطلق عليها رهينة؟ لقد خالفت القانون الروسي، والآن تواجه محاكمة جنائية. لا يتعلق الأمر باحتجازها كرهينة”.

وكانت روسيا قد أعلنت احتجاز جرينر في فبراير شباط الماضي لحيازتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

ها واتهمتها بتهريب كميات كبيرة من مادة مخدرة ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

دعت عشرات المنظمات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إبرام صفقة تبادل مع السلطات الروسية للإفراج عن جرينير.

وافق مجلس النواب يوم الجمعة على قرار من الحزبين يطالب الحكومة الروسية بالإفراج الفوري عن غرينر ، الذي تم تصنيفه رسميًا على أنه “محتجز ظلماً” ، حسبما صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي إن إن” في مايو الماضي.

وفازت جرينر بالذهبية الأولمبية مع المنتخب الأمريكي في ريو 2016 وطوكيو 2020.