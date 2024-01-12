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أمريكا.. طقس شتوي عنيف يهدد السكان ويتسبب في إلغاء رحلات جوية

منذ 35 دقيقة
عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

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يتعرض عشرات الملايين من الأمريكيين إلى أوضاع طقس خطيرة ومدمرة مع هبوب عواصف ثلجية على الولايات الواقعة في الشمال الغربي وفي الغرب الأوسط، بينما تهدد الفيضانات الساحل الشرقي ويُحتمل هبوب أعاصير على الجنوب.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة من أن السكان في مساحات شاسعة من الغرب الأوسط ضربتهم صباح اليوم الجمعة ظروف أشبه بالعواصف الثلجية تتضمن هطول ثلوج كثيفة وهبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع استمرارها حتى غد السبت.

وأفاد موقع باور أوتيدج دوت يو.إس الإلكتروني لتعقب انقطاع الكهرباء بانقطاع الكهرباء عن 190 ألف منزل في خمس ولايات منها إيلينوي وتكساس وويسكونسن وآركنسو وتنيسي.

وألغت خطوط طيران أو أرجأت أكثر من 3600 رحلة جوية في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، بما في ذلك طائرات منع طائرات من الإقلاع أو الهبوط في مطار أوهير الدولي في شيكاجو بسبب الرياح والثلج الحاجب للرؤية حسبما أفاد موقع فلايت وير دوت.كوم.

وزاد عدد الرحلات الملغاة عن 1600 رحلة بعد انقطاع الكهرباء وتأثر الشركات في 12 ولاية.

وأفاد موقع فلايت أوير لتتبع حركة الطيران بأن 1643 رحلة إجمالا أُلغيت و1238 رحلة تأجلت حتى الساعة 9:12 صباحا بالتوقيت المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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