أمريكا طلبت من دول بالمنطقة الضغط على إيران لعدم التورط في حرب السودان

قالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الخميس: “إن الولايات المتحدة أجرت محادثات عديدة بشأن الصراع في السودان مع دول بالمنطقة مضيفة أنها دعت تلك الدول إلى مطالبة إيران بعدم التدخل في الحرب”.

وقالت السفيرة للصحفيين “أجرينا مناقشات عديدة مع دول بالمنطقة وخلال تلك المناقشات دعونا الدول إلى حث دول أخرى مثل إيران على عدم الانخراط في الحرب”.

وكانت “رويترز” قد ذكرت أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر كبير بالجيش السوداني أنه “مع مرور عام على بدء الحرب الأهلية في السودان، تساعد طائرات مسيرة إيرانية الصنع على تحويل دفة الصراع ووقف تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها واستعادة أراض حول العاصمة”.