أمريكا.. عشرات القتلى جراء "إعصار تاريخي" يضرب 4 ولايات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع عشرات الأشخاص بسبب أعاصير وعواصف متفرقة اجتاحت 4 ولايات أميركية، فيما أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، آندي بيشير، حالة الطوارئ قبل منتصف الليل بقليل، بعدما تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة وخسائر متوقعة في الأرواح.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، آندي بيشير، السبت، “أخشى أن يكون قد قتل (الإعصار) أكثر من 50 شخصا في كنتاكي (…) وربما بين 70 و100 شخص، الأمر مروع”.

وأعلن حاكم الولاية حال الطوارئ بسبب الإعصار الذي خلف أضرارا جسيمة في مقاطعات كنتاكي الغربية.

وأدى الإعصار إلى مصرع عدة أشخاص، وإلى دمار واسع في الممتلكات، ليل الجمعة، وحتى وقت مبكر من السبت، وقد ضرب أربع ولايات، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وقال خبراء بالطقس إن الإعصار “كان طويل الأمد وقويا بشكل غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام”.

وقال دين فلينير، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في تينيسي، إنه في الولاية، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب العاصفة في مقاطعة أوبيون.

وهرع ما لا يقل عن 100 مركبة طوارئ على مستودع لشركة أمازون بالقرب من إدواردسفيل بولاية إيلينوي على بعد حوالي 25 ميلاً شرق سانت لويس، حيث انهار جدار كان بطول ملعب كرة قدم، كما انهار السقف فوقه.

وذكر متحدث باسم أمازون في بيان أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن.

وتسعى السلطات لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها. وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

وكشف مارفن داي، القاضي في مقاطعة كريغيد، لوكالة الأسوشيتدبرس أن الإعصار ضرب دار رعاية مونيت مانور في أركنسو مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وحبس 20 شخصًا بالداخل مع انهيار المبنى.

وتقول الصحيفة نقلا عن الخبراء، إنه إذا استمر الإعصار دون انقطاع بمساره على الأرض، والذي تجاوز طوله 240 ميلا (386 كلم)، فمن المرجح أن يحتل “المرتبة الأولى كأطول مسار إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، والأول الذي يعبر في أربع ولايات”.

وأبلغت السلطات في إلينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي عن خسائر بشرية وأضرار كارثية أخرى، وفقا للصحيفة.

وطلب من السكان ملازمة بيوتهم، حفاظا على أرواحهم، فيما تعمل الفرق المختصة على مساعدة المتضررين، وتقوم فرق الإنقاذ بدورها بعمليات تفتيش في الأماكن المتضررة.

وأدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتوقف حركة السير في بعض الطرقات نتيجة قطعها بسبب الأشجار والحطام المتطاير، فيما انقلب قطار بفعل الرياح القوية أثناء مروره عبر مقاطعة هوبكنز بولاية كنتاكي.