أمريكا في طريقها لتجنب الركود لكن معدل البطالة قد يرتفع

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مينيابوليس نيل كاشكاري إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.

وأضاف كاشكاري في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس نيوز) اليوم الأحد أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر أيلول.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

ويستهدف المركزي الأمريكي الانخفاض بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.