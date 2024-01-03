أمريكا: لم نرصد أي أضرار بعد أحدث هجوم حوثي في البحر الأحمر

البحر الأحمر (أ ف ب)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر لكن لم يتم تسجيل أي أضرار.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على أغلب اليمن بما يشمل العاصمة صنعاء، هجمات منذ أكتوبر تشرين الأول على سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إن لها صلات بإسرائيل أو متجهة إليها تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصاروخين على المياه المحيطة.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد ميل إلى خمسة أميال بحرية من سفينة تجارية بمضيق باب المندب على مسافة 33 ميلا بحريا شرقي مدينة عصب الإريترية دون ورود تقارير عن أضرار.

وعلقت الكثير من شركات الشحن العمليات عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات وتقطع بدلا من ذلك الرحلة الأطول بالدوران حول القارة الأفريقية.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم لحين وقف إسرائيل للحرب على قطاع غزة وحذروا من أنهم سيهاجمون سفنا حربية أمريكية إذا استهدفتهم.