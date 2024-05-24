أمريكا: لم يدخل لقطاع غزة سوى 906 شاحنات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن وصول المساعدات إلى قطاع غزة محدود بشدة، إذ دخل أقل من ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ السابع من مايو أيار بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه خلال الفترة ما بين السابع و23 مايو أيار دخلت 906 شاحنات فقط إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، حيث تلوح في الأفق مجاعة وسط الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 800 من تلك الشاحنات كانت محملة بإمدادات غذائية.

في حين، ذكر بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة اتفقت مع مصر اليوم الجمعة على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم إلى حين التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح.

فيما قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وإن بايدن سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة في الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.