الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا.. مجلس النواب يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022

8 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 7:53 صباحًا
مجلس النواب الأميركي

مجلس النواب الأميركي

A A A
طباعة المقال

أعلن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 (التي بدأت في الأول من أكتوبر) بمبلغ حوالي 770 مليار دولار.

وذكرت قناة C-SPAN التلفزيونية، التي بثت وقائع الجلسة، أن الوثيقة نالت تأييد 363 عضوا، وصوت 70 عضوا ضدها.

وبعد ذلك ستتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم ستحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليها.

ويتضمن مشروع الميزانية، من بين أمور أخرى، تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل برنامج مبادرة الاحتواء الأوروبية، الموجهة ضد روسيا.

ووفقا للوثيقة، سيتم تخصيص 300 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسيتم إنفاق 150 مليون دولار أخرى على “التعاون في مجال الأمن مع دول البلطيق”.

ومن الوثيقة، تم شطب المبادرات الخاصة بفرض عقوبات ضد خط “السيل الشمالي-2″، وضد الديون السيادية الروسية وتم استبعاد احتمال فرض قيود على 35 شخصا من روسيا، بمن في ذلك وزراء وكبار رجال الأعمال وشخصيات عامة وصحفيون.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا
    العثور على جثتي فتاتين سعوديتين في أستراليا.. ماذا في التفاصيل؟
    عناصر من طالبان
    طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية