أمريكا.. مظاهرات في نيويورك دعما للفلسطينيين

تظاهر العشرات في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة، ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت وكالة “سبوتنيك” إلى أن نحو 100 شخص تجمعوا عند مفترق الطرق بين الجادة الثامنة والشارع 54، ورددوا شعارات مناصرة للفلسطينيين وأخرى مماثلة لتلك التي يستخدمها نشطاء حركة “حياة السود مهمة”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 126 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 950 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.