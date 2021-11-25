أمريكا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار في نيويورك

قتل شرطيان بالرصاص خلال إطلاق نار في شارع برونكس بمدينة بلمونت، وفق ما أعلنت شرطة نيويورك،

وقالت إن اثنين من رجال شرطة نيويورك قتلا بالرصاص في برونكس، ليل أمس، أثناء الاستجابة لنداء حذر من شخص يحمل سلاحا.

وأصيب الشرطيان، رجل وامرأة، بجروح قاتلة عندما فتح المشتبه به النار عليهما بالقرب من بلمونت في حوالي الساعة 8 مساء، وفقا للشرطة.

وقالت مصادر لصحفة “نيويورك بوست” إن المشتبه به قتل برصاص الشرطة بعد أن أطلق النار من سلاحه.

وقال مفوض شرطة نيويورك، ديرموت شيا، في مؤتمر صحفي عقب إطلاق النار: “إن المجرم محترف”، مؤكدا أن “ضابطي الشرطة قاما بعملهما”.

وكان حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، أعلن في يوليو الماضي، حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

ويضمن الدستور الأمريكي حيازة الأسلحة، لذا اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عددًا من الإجراءات للحد من أخطر الثغرات في الوضع القانوني لحيازة الأسلحة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.