الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ميشيغان

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية

A A A
طباعة المقال

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 على الأقل ع برصاص مسلح أطلق النار، مساء الاثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت بولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت “سي أن أن” عن الشرطة الأميركية قولها إن المهاجم انتحر. وقالت الشرطة إن المشتبه به في الهجوم “توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه” في جامعة ولاية ميشيغان.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان “لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة، كريس روزمان.

وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان “لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسقة لضمان أمن الجامعة”.

ووصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم.

وعلقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

    المزيد من أخبار العالم

    عمليات الإنقاذ في شمال غرب سوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    سوريا.. جهود البحث عن ناجين من الزلزال على وشك الانتهاء
    المؤشر نيكي
    المؤشر نيكي يرتفع مقتفيا أثر وول ستريت قبل بيانات التضخم الأمريكية
    الأسهم الأمريكية
    الأسواق العالمية تترقب بيانات أميركية جديدة الثلاثاء

    الأكثر قراءة

    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    مفاجآت ملف رئاسة الجمهورية.. وهاب يكشف المستور!
    طبقات الأرض
    طبقة "لزجة" غير معروفة.. اكتشاف مثير تحت الصفائح التكتونية للأرض