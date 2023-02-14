أمريكا.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ميشيغان

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 على الأقل ع برصاص مسلح أطلق النار، مساء الاثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت بولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت “سي أن أن” عن الشرطة الأميركية قولها إن المهاجم انتحر. وقالت الشرطة إن المشتبه به في الهجوم “توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه” في جامعة ولاية ميشيغان.

🚨UDPATE MSU SHOOTING:🚨Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF — MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان “لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة، كريس روزمان.

وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان “لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسقة لضمان أمن الجامعة”.

ووصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم.

وعلقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.