أمريكا.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ميشيغان

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 على الأقل ع برصاص مسلح أطلق النار، مساء الاثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت بولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت “سي أن أن” عن الشرطة الأميركية قولها إن المهاجم انتحر. وقالت الشرطة إن المشتبه به في الهجوم “توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه” في جامعة ولاية ميشيغان.

🚨UDPATE MSU SHOOTING:🚨Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF

— MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023