أمريكا.. مقتل 6 أشخاص إثر تحطم مقاتلتين في الجو بتكساس

قال مسؤولون في مدينة دالاس الأمريكية، الأحد، إن ستة لقوا حتفهم جراء اصطدام طائرتين عسكريتين قديمتين في الجو أمس السبت أمام الحشود في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في المدينة وتحطمهما قبل اشتعال النيران بهما.

ولم يصب أحد على الأرض، ولم يتم إعلان أسماء الضحايا.

وقال القاضي كلاي جنكينز كبير المسؤولين المنتخبين في المدينة الواقعة بمقاطعة تكساس “ستواصل السلطات العمل اليوم على التحقيق وتحديد هوية القتلى… الرجاء الدعاء لعائلاتهم ولجميع المعنيين”.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن طائرتين من عصر الحرب العالمية الثانية، وهما قاذفة من طراز بوينج بي-17 فلاينج فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينج كوبرا، اصطدمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس.

وصرح هانك كوتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، بأن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون ما بين أربعة وخمسة.

وقال إن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما على الأرض واشتعال النار فيهما. وظهر في فيديو تم نقله مباشرة خلال تصويره من الجو حطام الطائرتين منثورا على أرض عشبية محترقة.

وفتحت كل من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقات في الحادث.