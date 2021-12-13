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أمريكا.. مقتل 8 أشخاص وفقدان آخرين بمدينة مايفيلد جراء الأعاصير

13 - ديسمبر - 2021
مقتل المئات في أعاصير مدمرة تضرب عدة ولايات أمريكية

مقتل المئات في أعاصير مدمرة تضرب عدة ولايات أمريكية

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لقي 8 أشخاص حتفهم، وفقد 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع في مدينة مايفيلد بولاية كينتاكي جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا الولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤول في الشركة المالكة.

وقال المتحدث باسم شركة “Mayfield Consumer Products” التي يتبع لها المصنع، بوب فيرغوسن، في حديث لوكالة “رويترز”، الأحد، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا: “لا نزال نأمل في أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8”.

وشدد فيرغوسن: “وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصا في المصنع. إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير”.

وتعتبر ولاية كينتاكي الأكثر تضررا بموجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية، آندي بشير، سابقا إن عدد الضحايا في كينتاكي يبلغ حاليا 80 شخصا لكنه من المرجح أن يرتفع إلى نحو 100.

وتحولت مدينة مايفيلد البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة جراء الأعاصير إلى ساحة مليئة بالمباني المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة المجردة من جذورها.

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