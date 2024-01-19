أمريكا: نفذنا ثلاث ضربات ناجحة دفاعا عن النفس على أهداف لحركة الحوثي

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة استهدفت جماعة الحوثي اليمنية “بثلاث ضربات ناجحة دفاعا عن النفس” (الجمعة 19-1-2024).

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الهجوم كان رابع ضربة استباقية للجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية ضد منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق.

وأضاف كيربي “أود أن أؤكد مجددا أن هذه الأفعال تمت دفاعا عن النفس، لكنها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن البحرية وأيضا … للشحن التجاري”.

وذكر الجيش الأمريكي أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الخميس، لكن الصاروخين سقطا بالقرب من السفينة ولم يسفرا عن إصابات أو أضرار.

وأعلن الحوثيون -في وقت مبكر اليوم- استهداف سفينة أميركية في خليج عدن “بصواريخ بحرية مناسبة” مؤكدين أن “الإصابة كانت مباشرة”. لكنّ الجيش الأميركي قال إن الصواريخ أخطأت هدفها.

وجاء ذلك بُعيد استهداف الجيش الأميركي صاروخين مضادين للسفن أعدّهما الحوثيون للإطلاق باتجاه الممر البحري المزدحم.

وقد شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة الماضية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي -في اليوم التالي وهذا الأسبوع- مجددا مواقع للحوثيين.