أمريكا وأوروبا تخسران المعركة ضد كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية ، أن الولايات المتحدة وأوروبا قد خسرتا المعركة ضد فيروس كورونا المستجد ، الذي يواصل انتشاره رغم الإحراءات الاحترازية والوقائية التي تم فرضها مؤخرا لكبح انتشار الفيروس.

واعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن الولايات المتحدة وأوروبا تخسران المعركة ضد فيروس كورونا.

وأشارت في تحليل إخباري إلى أن ”مارك ميدوز، كبير موظفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اعترف بأنهم لن يستطيعوا السيطرة على الوباء، وذلك في برنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن“، مساء الأحد.

وقال ميدوز إن ”انتشار فيروس كورونا أمر واقع، وإن احتواءه لا يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية البيت الأبيض“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ”سجلت يوم الجمعة رقماً قياسياً بعدد الإصابات في يوم واحد، بعد أن وصلت إلى أكثر من 83 ألف حالة جديدة، وفي اليوم التالي انخفضت الحالات الجديدة بمعدل 39 حالة فقط، ويمثل ذلك انعكاساً لنظام الاختبار الواسع النطاق الذي تطبقه الولايات المتحدة، منذ أن عانت من انتشار الفيروس في شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين، ولكنه يمثل أيضاً دليلاً على الطفرة الخريفية للجائحة التي تضرب جانبي المحيط الأطلسي“.

وتابعت: ”وفي أوروبا دخلت العديد من الدول مرحلة جديدة في ظل إجراءات الإغلاق وفرض حظر التجول، وهناك عدد من الدول في القارة تتصدر حالياً العالم من حيث معدل تفشي الوباء“.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعتبر بلاده من أسوأ الدول المتضررة جراء الجائحة، قوله إنه ”يجب الاستعداد للتعايش مع الفيروس، الذي سيستمر وفقاً لأفضل السيناريوهات حتى الصيف المقبل“.

وذكرت الصحيفة: ”يستعد قادة أوروبا، مثل الولايات المتحدة، للكارثة المقبلة، فبعد أشهر الصيف التي شهدت انفتاحاً وعودة السفر والسياحة، فإن الموجة الثانية تضرب الدول سواء التي تجنبت الموجة الأولى أو عانت بسببها، وسجلت فرنسا رقماً قياسياً، يوم الأحد، وتضاعفت الأعداد في بولندا في أقل من 3 أسابيع، وأصيب الرئيس البولندي بالفيروس، وفي جمهورية التشيك أصيب أكثر من 250 ألف شخص في دولة يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة“.