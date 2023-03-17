أمريكا وأيرلندا تناقشان اتفاقا تجاريا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض (الجمعة 17-3-2023)، عن تأييدهما لاتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وتحدث الزعيمان لفترة وجيزة إلى الصحفيين في بداية اجتماعهما بالمكتب البيضاوي حيث أعاد بايدن التأكيد على دعمه المستمر لاتفاق الجمعة العظيمة الذي أدت إلى حد كبير إلى إنهاء العنف السياسي في أيرلندا الشمالية قبل 25 عاما.

وقال بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يعتزم زيارة جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في الذكرى السنوية للاتفاق الشهر المقبل.

وتوصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق الشهر الماضي يسعى لحل التوترات الناجمة عن بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي وضع قواعد للتجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح بايدن بأنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أبرم الاتفاق المعروف باسم “إطار عمل وندسور”، خلال اجتماع في كاليفورنيا.

وذكر بايدن وإلى جواره فارادكار “أيدت بشدة وبقوة إطار عمل وندسور، وأنا أعلم أنك تؤيده أيضا”.

وشكر فارادكار الولايات المتحدة على دعمها لموقف أيرلندا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي قال إنه “أحدث فرقا حقا”.

ومما يعد اختبارا رئيسيا للاتفاق قدرته على إقناع الحزب الديمقراطي الوحدوي، أكبر حزب وحدوي في أيرلندا الشمالية، بإنهاء مقاطعة استمرت عاما لحكومة تقاسم السلطة في بلفاست بسبب قواعد التجارة الأصلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فارادكار للصحفيين بعد الاجتماع إن بايدن “حريص جدا على رؤية المؤسسات قائمة وتعمل مرة أخرى في أيرلندا الشمالية ويتمنى أن يرى إطار عمل وندسور يسري بشكل كامل”.

وقبل الاجتماع، قال بايدن إنه يريد مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الزعيم الأيرلندي الذي شكره على وقوفه مع الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.