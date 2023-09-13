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أمريكا والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

منذ ساعة واحدة
علما أمريكا والبحرين

علما أمريكا والبحرين

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وقعت الولايات المتحدة والبحرين، الأربعاء، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين.

وقال بلينكن قبيل مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الأمريكية “سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، مما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها”.

وحافظت الولايات المتحدة على علاقة أمنية رئيسة مع البحرين منذ عام 1947، وقد تجلى ذلك بوضوح في احتضان المنامة مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، والعلاقات السياسية والعسكرية المختلفة.

ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين المنامة وواشنطن أحد أبرز أدوات التفاعل بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين في الخليج؛ بما يسهم في تقييم وتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحديات المشتركة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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