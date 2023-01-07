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أمريكا واليابان تعززان التعاون في مجال الأمن الإلكتروني

منذ 44 دقيقة
علما اليابان وأمريكا

علما اليابان وأمريكا

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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الولايات المتحدة واليابان وقعتا أمس الجمعة على نسخة محدثة من مذكرة تعاون بشأن الأمن الإلكتروني لتعزيز التعاون العملي في هذا المجال.

ووقع المذكرة في واشنطن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.

وذكر بيان أن الوزيرين استضافا مائدة مستديرة مع ممثلي الأعمال اليابانية حول دعم حقوق الإنسان ومنع اللجوء إلى العمل القسري في سلاسل التوريد.

وفي السياق نفسه، ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنه فيما يتعلق بأشباه الموصلات، تخطط شركة “رابيدوس” المدعومة من الحكومة اليابانية وشركة “آي بي إم” العملاقة للتكنولوجيا الأمريكية، اللتان اشتركتا في تطوير الجيل التالي من أشباه الموصلات، للعمل معًا على التسويق وتعزيز تنمية الموارد البشرية.

جدير بالذكر أن هذه التحركات تمثل أحدث الجهود التي يبذلها الحلفاء المقربون لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المحتملة وسط المنافسة المكثفة بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التكنولوجيا والقضايا الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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