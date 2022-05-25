أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تندد بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي “نددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية واصفين إياه بأنه انتهاك سافر للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد اعلن صباح اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في أعقاب رحلة وافق خلالها على تعزيز الإجراءات لردع الدولة المسلحة نوويا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة تم إطلاقها من مسافة تقل من ساعة من منطقة سونان في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن عمليتي إطلاق على الأقل، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الصواريخ سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان بعد رحلته الأولى إلى آسيا كرئيس.