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أمريكا وبريطانيا تجددان غارتهما على موقع في محافظة الحديدة غرب اليمن

منذ 14 ثانية
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جددت كل من أمريكا وبريطانيا غارتهم على موقع في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على مزرعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي بمحافظة الحديدة”.

يأتي ذلك عقب غارة أمريكية بريطانية مماثلة استهدفت، يوم أمس الاثنين، منطقة الجبانة بالحديدة، التي تعد إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها السفينة البريطانية “RUBYMAR” في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مشيرة إلى أنها قابلة للغرق.

ويأتي ذلك فيما تتصاعد التوترات إثر استمرار الجماعة اليمنية في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.

    المصدر :
  • وكالات

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