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أمريكا وبريطانيا تدعوان لـ"وقف فوري" للاقتتال في السودان

منذ 50 دقيقة
وزيرا الخارجية الأمريكية والبريطاني

وزيرا الخارجية الأمريكية والبريطاني

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دعا وزيرا الخارجية الأمريكية والبريطاني، إلى “وقف فوري” للعنف في السودان، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.

جاء ذلك بعد اجتماع جمع الوزيرين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، الإثنين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى “وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات”.

وقال بلينكن إن هناك “قلقا عميقا مشتركا” لدى الحلفاء حيال القتال في السودان، ووجهة نظر مشتركة بأن القتال يجب أن يتوقف على الفور، وأن يعود الطرفان إلى المحادثات، مضيفاً: “شعب السودان يريد عودة الجيش لثكناته.. يريد الديمقراطية”.

وأضاف بلينكن أن المحادثات كانت واعدة فيما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: ندعو الجنرالات المنخرطين في القتال إلى “جعل السلام أولا”.

وكثفت دول مجاورة ومنظمات إقليمية جهودها الأحد لإنهاء العنف. وشمل ذلك عرضا من مصر للوساطة، و‭‭قال مكتب الرئيس الكيني وليام‬‬ الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) تعتزم إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى السودان في أسرع وقت ممكن لإجراء مصالحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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