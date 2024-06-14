أمريكا وتركيا تفرضان عقوبات على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة: “إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان معا للقضاء على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد”.

وأضافت في بيان أنه “بعدما أجرت واشنطن تحقيقا بالتنسيق الوثيق مع أنقرة، فرضت عقوبات على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ضالعون في الشبكة”.

وتابعت “نتيجة لهذا التعاون الوثيق، تتخذ (تركيا) في الوقت نفسه إجراءاتها الداخلية ضد هذه الشبكة”. ولم يوضح البيان مدة نشاط هذه الشبكة وعدد الأشخاص الذين تم تهريبهم بواسطتها.

وفي مايو أيار، قالت السلطات التركية إنها اعتقلت 41 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات شملت 12 إقليما.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق وسوريا في ذروة نشاطه عام 2014. ورغم انحساره في الوقت الراهن، فإنه لا يزال يشن هجمات خاطفة من آن لآخر.