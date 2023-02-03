أمريكا وحلفاؤها: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر تضارب إيران في الوفاء بالتزاماتها

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك (الجمعة 3-2-2023) إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي الإيراني أظهر تضارب طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران يوم الأربعاء لإحداثها تغييرا لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك “كما ذكرت الوكالة، فإن هذا التغيير غير المعلن يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.