الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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أمريكا وحلفاؤها يناقشون إمكانية تدريب القوات الجوية الأوكرانية

منذ 38 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز براون لرويترز إن الولايات المتحدة وحلفاؤها بدأوا دراسة إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين في إطار جهود طويلة الأمد لمساعدة كييف في بناء قوة جوية مستقبلية.

ومع توفير الغرب للأسلحة المضادة للطائرات، تمكنت أوكرانيا من منع روسيا من استخدام قوتها الجوية الأكثر تقدما لفرض هيمنتها في السماء منذ بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

لكن أوكرانيا سعت أيضا إلى تقليل اعتمادها على الطائرات الروسية من خلال الحصول على المقاتلات الأمريكية وتدريب طياريها على قيادتها. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن آمالها في الحصول على طائرات إف-15 وإف-16.

وفي حديثه أثناء توجهه إلى آسبن بولاية كولورادو لحضور منتدى أمني، أقر براون بأن المناقشات بين الجيش الأمريكي وحلفائه جارية.

وقال براون “نريد خطة طويلة الأمد تتعلق بكيفية بناء قواتهم الجوية والقوات الجوية التي سيحتاجونها في المستقبل”، دون أن يؤكد أي قرارات في هذا الشأن.

جاءت تعليقات براون بعد أيام من تحرك لأعضاء في مجلس النواب سيسمح بتوفير 100 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الأمريكية.

ولم يعلق براون على هذه الخطوة. كما رفض التكهن بالجداول الزمنية أو أنواع الطائرات الغربية التي قد تكون الأنسب لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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