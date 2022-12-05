الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا وشركاؤها يرحبون بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي في السودان

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 3:10 مساءً
الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي في السودان

الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي في السودان

A A A
طباعة المقال

رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان اليوم الاثنين وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وقالت الدول في بيان مشترك “هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين”.

وتابع البيان “نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان”. وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، قد شهدت اليوم الاثنين التوقيع على اتفاق “إطاري” بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وحضر مراسم التوقيع -التي جرت في القصر الرئاسي- رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.

يتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي يقصف مناطق أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجمات صاروخية روسية جديدة.. والأوكرانيون إلى الملاجئ
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
"العسكر للثكنات".. البرهان يردد هتافات المعارضة خلال توقيع اتفاق الانتقال السلمي في السودان
القائم بأعمال وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب
محادثات هامة بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني ورئيس دولة الإمارات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
البطريرك الراعي
الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!