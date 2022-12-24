السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا.. 15 قتيلا وغرق 1.7 مليون منزل في الظلام بسبب عاصفة ثلجية

منذ 14 دقيقة
عاصفة ثلجية- أرشيفية

عاصفة ثلجية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أسفرت العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

وأدت العاصفة لانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، وغرق ملايين المنازل في الظلام، فيما تراجعت درجات الحرارة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، أن العاصفة تسببت كذلك في انقطاع الكهرباء عن 1.7 مليون منزل ومتجر في أنحاء البلاد.

وامتدت انقطاعات الكهرباء عبر أكثر من 25 ولاية من مين إلى تكساس.

وأدت العاصفة إلى توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

وحتى صباح السبت، أظهرت منصة فلايت أوير التي تتبع الرحلات الجوية وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية بالولايات المتحدة.

وكانت مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي الأكثر تضررا من العاصفة.

وأضافت هيئة الطقس الوطنية أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي طالت أكثر من 200 مليون أمريكي، الجمعة.

وأعلنت دوائر النقل في عدة ولايات انعدام الرؤية تماما تقريبا نتيجة الثلوج وعن ظروف صقيع داعية السكان إلى التزام منازلهم.

وتم تحذير السائقين من القيادة في ظل ذروة موسم السفر في البلاد.

وبحلول بعد ظهر الجمعة تحولت العاصفة إلى “إعصار بقوة قنبلة”، بعدما تراجع الضغط الجوي بشكل حاد على مدى 24 ساعة.

يؤدي هذا النوع من الأعاصير إلى تساقط أمطار غزيرة أو ثلوج. ويمكن أن تتسبب أيضا بحدوث فيضانات على السواحل وتؤدي إلى رياح قوية.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية في تورونتو كيسلي ماكإيوين عبر تويتر إن أمواجا بارتفاع 8 أمتار سجّلت في بحيرة إري، بينما هبّت رياح بلغت سرعتها 120 كلم في الساعة في ميناء فيربورت في أوهايو، بحسب خدمة الأرصاد الجوية.

    المزيد من أخبار العالم

    حركة الشباب الصومالية
    حركة الشباب الصومالية تفرج عن 14 إيرانياً بعد احتجازهم 8 سنوات
    الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    سيناريو مرعب ينتظر الصينيين في بداية 2023.. الفيروس يضرب من جديد!
    انفجار صهريج وقود- أرشيفية
    9 قتلى بانفجار صهريج وقود في جنوب أفريقيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    طيران الإمارات
    فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!