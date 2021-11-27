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أمريكا.. 6 إصابات بإطلاق نار داخل محل تجاري في ولاية كارولينا

27 - نوفمبر - 2021
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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أصيب 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمحل تجاري في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن 3 أشخاص، بمن فيهم طفل عمره 10 سنوات، أصيبوا بطلقات نارية، دون أن تحدد طابع إصابات الأشخاص الثلاثة الآخرين.

وأكدت الشرطة أن جميع المصابين الستة تلقوا العلاج الطبي، وإصاباتهم لا تهدد الحياة.

وأشارت قائدة شرطة دورهام، باتريس أندروز إلى أن حادث إطلاق النار وقع بين مجموعتين من الناس الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

وألقت الشرطة القبض على شخص واحد على خلفية حادث إطلاق النار، لكنها لم توضح ما إذا وجهت إلى الموقوف أي اتهامات.

وتصادف حادث إطلاق النار، الذي وقع بمحل “ساوث بوينت مول” التجاري، بما يسمى بـ “الجمعة السوداء”، وهو موعد التخفيضات التقليدية على الكثير من البضائع التي تبيعها الشبكات التجارية.

وكان المحل التجاري مكتظا بالناس لحظة وقوع الحادث. وقامت الشرطة بإجلاء الناس بعد دوي الطلقات النارية.

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