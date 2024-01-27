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أمريكيون يعتزمون مواجهة المهاجرين على حدود المكسيك

منذ ساعة واحدة
حدود المكسيك

حدود المكسيك

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تعتزم مجموعة تطلق على اسمها “Take Our Border Back” بالولايات المتحدة الأمريكية، في تنظيم احتجاج، لمنع عبور المهاجرين من المكسيك على الحدود المشتركة.

وبحسب موقع “بزنس إنسايدر”، فالمجموعة تنظم تحركها على تطبيق تلغرام، ولديها حتى الآن 1600 متابع.

والمجموعة التي وصفها أحد منظميها بـ”جيش الله” ستتحرك نحو تكساس يوم الإثنين، بدءا من فيرجينيا، وستعقد 3 مسيرات في كاليفورنيا، وأريزونا، وتكساس في 3 فبراير.

ونشرت مجلة “وايرد” مقالاً وصفت فيه المجموعة بأنها “قافلة مسلحة”، لترد المجموعة: “نحن لا ندعو إلى حمل السلاح. إنها دعوة للتعامل مع أي شخص يعبر الحدود. نحن هنا للاحتجاج السلمي في ظل حكمنا”.

وقالت المجموعة إن أحد أهدافها هو وقف الهجرة غير الشرعية على الفور وإغلاق الحدود.

وليس من الواضح كيف تخطط المجموعة لمواجهة المهاجرين على الحدود ومنعهم من الدخول.

ودخلت قوات الحرس الوطني في تكساس في مواجهة مع الحكومة الفيدرالية بعد أن قامت بتركيب أسلاك شائكة في حديقة على ضفة نهر ريو غراندي، حيث يعبر المهاجرون في كثير من الأحيان.

وتتصاعد التوترات بشأن الهجرة، ويبدو من المرجح أن تكون هذه القضية قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.

ووصلت معدلات الهجرة إلى مستويات قياسية، حيث يقول مسؤولون أميركيون إن حوالي 300 ألف شخص حاولوا عبور الحدود في ديسمبر الماضي.

المصدر: سكاي نيوز

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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