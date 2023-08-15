أمريكي يضرب عن الطعام بسبب استبعاده من صفقة رهائن مع إيران

قال نجل أحد المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة والمعتقل في إيران منذ 2016 إن أباه بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على استبعاده من اتفاق الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران قد يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين مسجونين في الجمهورية الإسلامية.

شهاب دليلي (60 عاما) هو ربان شحن هاجر إلى الولايات المتحدة بعد تقاعده، واعتُقل في طهران في أبريل نيسان 2016 خلال زيارة لحضور جنازة والده.

ووجهت إليه السلطات القضائية الإيرانية تهمة مساعدة وتحريض دولة أجنبية قبل أن تحكم عليه بالسجن عشر سنوات يقضيها في سجن إيفين الذي يضم العديد من السجناء السياسيين.

وبموجب اتفاق معقد من المرجح أن يستغرق تنفيذه أسابيع، قد تفرج إيران عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين مقابل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. كما ستفرج واشنطن عن العديد من الإيرانيين المسجونين.

قال محامي أحد هؤلاء المسجونين إن إيران سمحت، كخطوة أولى في الصفقة، لأربعة مواطنين أمريكيين محتجزين الأسبوع الماضي بالانتقال إلى الإقامة الجبرية من سجن إيفين بطهران. وكان خامسهم بالفعل قيد الحبس المنزلي.

وقال داريان، نجل دليلي، في مقابلة قصيرة عبر الهاتف “أُبرمت صفقة لا تشمله. كان ذلك مفجعا للغاية”. وأضاف أنه هو نفسه بدأ إضرابا عن الطعام للتوعية بمحنة والده.

وأضاف داريان “إنه يشعر بالخيانة. إنه محبط. يعتقد أن الولايات المتحدة ستعيد أي شخص تريد إعادته”.

ولم يوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل سببا واضحا لعدم اشتمال الصفقة على دليلي، لكنه قال إنه لم يُعلن بعد أنه “محتجز بشكل غير قانوني”.

ولم يذكر باتيل سبب عدم تصنيف دليلي على أنه محتجز ظلما، وهو ما يعني أن واشنطن ستعتبر الاتهامات الموجهة له على أنها زائفة وتحركها دوافع سياسية.