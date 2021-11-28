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أمر قبض بحق رجل دين عراقي مقرب من إيران بتهمة “الإرهاب”

28 - نوفمبر - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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كشفت وثائق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور مذكرة قبض وفق “المادة 4 إرهاب” بحق شخصية مقربة من إيران بتهمة “الإرهاب”.

وبحسب وثائق حصلت RT على نسخة منها، فإن محكمة استئناف النجف الاتحادية، أصدرت مذكرة قبض بتهمة الإرهاب بحق حميد محمود حسين علي الحسيني الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الممول من إيران.

كما صدرت مذكرة أخرى بحق عمار إبراهيم طلال عطية ألبو عامر، بالتهمة ذاتها.

وتشير المعلومات إلى أن مذكرتي القبض صدرتا بحقهما لتورطهما بعملية إطلاق صاروخ RBG7 على مبنى “مركز الرافدين للحوار” في حي الحوراء وسط النجف.

يذكر أنه ظهر في تسجيل مصور شخص يترجل من سيارة ثم يطلق الصاروخ باتجاه المركز الذي تعرض في السابق لهجمات عدة، إحداها بواسطة قنابل يدوية في عام 2019 وخلفت جريحين من الحماية المكلفة بحماية مبنى المركز.

وينظم هذا المركز ندوات حوارية وملتقى سنوي في بغداد تحت عنوان (RCD Forum ) يجمع أبرز الشخصيات البحثية والرسمية والسياسية العراقية والدولية للحديث عن مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة الدولة والتحديات التي تعترض عملها، وأزمات وحلول منطقة الشرق الأوسط.

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