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أمر ملكي سعودي بإحالة مدير الأمن العام للتقاعد والتحقيق معه

8 - سبتمبر - 2021
الأمن العام السعودي

الأمن العام السعودي

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التحقيق في اتهامه بـ”التزوير والرشوة واستغلال النفوذ”.

وحسب نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز جاء “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي”.

ويواجه الحربي، 59 عامًا، اتهامات “بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص”.

وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز إنهاء خدمة مدير الأمن العام “بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق” على أن “تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، عُين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام بموجب أمر ملكي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية عن تورط عدد من العسكريين، بينهم ضباط، في قضايا فساد تضمنت مبالغ مالية كبيرة.

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