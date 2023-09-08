أمطار غزيرة تغمر هونج كونج وشنتشن

أفادت وسائل إعلام بأن الأمطار الأكثر غزارة منذ بدء التسجيل قبل 140 عاما غمرت هونج كونج المركز المالي اليوم الجمعة مما أودى بحياة شخصين وتسبب في إصابة أكثر من مئة.

وأدت الأجواء المطيرة غير المعتادة الناجمة عن الأعاصير إلى اضطرابات في جنوب الصين.

وأظهرت مقاطع فيديو المياه وهي تنهمر على منحدرات التلال في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة، ووصل مستواها إلى الخصر في الشوارع الضيقة وغمرت مراكز التسوق ومحطات المترو والأنفاق.

وتسبب الطقس المتطرف أيضا في إحداث فوضى في مدينة شنتشن القريبة، وهي مركز لصناعة التكنولوجيا ويبلغ عدد سكانها 17.7 مليون نسمة. وتضررت بشدة الروابط التجارية وطرق النقل في أنحاء منطقة دلتا نهر اللؤلؤ ذات الأهمية الاقتصادية.

ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في إقليم فوجيان يوم الثلاثاء جالبا معه أمطارا غزيرة. وعلى الرغم من تراجع شدته وتحوله إلى منخفض مداري، فقد حملت السحب المصاحبة له والتي تتحرك ببطء كميات ضخمة من الأمطار إلى مناطق التي لا تزال مغمورة بالمياه جراء أمطار ناجمة عن إعصار قوي وصل قبل أسبوع.

وأغلقت سلطات هونج كونج المدارس اليوم الجمعة وأمرت الموظفين بالبقاء في المنزل. وأُغلقت بورصة المدينة أيضا.

وقال إريك تشان المسؤول بحكومة هونج كونج إن شبكة النقل “تعطلت بشدة” مضيفا أن “أحوال الطقس المتطرفة” ستمتد حتى منتصف الليل