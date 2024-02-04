أمطار في أسبوع توازي أمطار عام.. كاليفورنيا تتأهب لعاصفة قوية جداً

تستعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف (الأحد 4-2-2024) في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق في الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية.

وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع وتأتي في وقت يتوافد فيه عشرات المشاهير على لوس انجليس لحضور حفل توزيع جوائز غرامي.

وقال رئيس بلدية لونج بيتش، ريكس ريتشاردسون، إن المدينة قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.

وتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمترا بداية من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية لوس انجليس، كارين باس، إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية (هيلاري) في أغسطس آب الماضي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمترا. ومن المتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.