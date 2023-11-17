أمن البحر الأسود على طاولة النقاش بين وزير خارجية بريطانيا وساندو

أعلن مكتب رئيسة مولدوفا مايا ساندو اليوم الجمعة، أن ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا الجديد، زار مولدوفا بعد زيارته لأوكرانيا وناقش الأمن في البحر الأسود والتعاون الثنائي مع ساندو.

ووصل كاميرون إلى تشيسيناو، عاصمة مولدوفا، أمس الخميس بعد زيارته لأوكرانيا التي استغرقت يومين حيث أجرى محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسافر إلى منطقة أوديسا الجنوبية التي تتاخم مولدوفا.

وقالت ساندو على منصة إكس “عبرت عن امتناني لدعم بريطانيا لأوكرانيا: إذ أنه أمر مهم يصب بالنفع على أمن مولدوفا واستقرار وازدهار أوروبا”.

ونددت ساندو المؤيدة لأوروبا بالغزو الروسي لأوكرانيا واتهمت موسكو بالتآمر للإطاحة بها وألقت بثقلها وراء جهود مولدوفا -وهي دولة سوفيتية سابقة- للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ساندو إنها ناقشت مع كاميرون خلال اجتماعهما “الموقف الموحد ضد الفساد”.

وقال نيكو بوبيسكو وزير خارجية مولدوفا إنه التقى بكاميرون وناقشا دعم الجالية المولدوفية في المملكة المتحدة.

وقال بوبيسكو على تطبيق تيليجرام “ناقشنا معا المصالح المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مولدوفا وبريطانيا مع التركيز على مصالح الجالية المولدوفية”.

وخلال زيارته لأوكرانيا، أكد كاميرون وهو رئيس وزراء سابق وتم تعيينه وزيرا جديدا للخارجية يوم الاثنين، دعم لندن المستمر لكييف في حربها مع روسيا الدائرة منذ 21 شهرا.