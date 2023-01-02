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أميركا.. الأرصاد الجويّة تُحذّر من أعاصير وعواصف ثلجيّة جديدة

منذ 31 دقيقة
تحذيرات من عواصف ثلجية شديدة وأعاصير

تحذيرات من عواصف ثلجية شديدة وأعاصير

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بعدما أدت موجة الصقيع الأخيرة إلى مقتل وإصابة العشرات، حذرت الأرصاد الجوية الأميركية من عواصف ثلجية شديدة وأعاصير في البلاد مجددًا في الأيام المقبلة.

فقد قالت الخدمة في رسالة نشرت على “تويتر”، اليوم الاثنين، إنه من المحتمل حدوث عواصف وأعاصير شديدة ورياح قوية، على طول منطقة أركنساس ولويزيانا وتكساس وجنوب وسط الجنوب.

وأضافت: “هناك موجة من تساقط الثلوج والأمطار في السهول الوسطى والغرب الأوسط الأعلى. وسيستمر تساقط الثلوج بكثافة في منطقة فور كورنرز وولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا”.

هذا وتعرضت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، لسوء الأحوال الجوية على شكل موجة برد وهبوب رياح قوية وتساقط ثلوج.

فيما انخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في العديد من الولايات.
وأثرت التحذيرات الشديدة من الطقس، على ما يقدر بنحو 175 مليون أمريكي في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد.

 

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