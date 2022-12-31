أميركا: التجارب الصاروخية لصواريخ كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا للحلفاء

قالت الولايات المتحدة إن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن.

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية السبت، وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي في بيان إن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت “صارمة”، مضيفة أن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ الباليستية.