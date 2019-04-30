أميركا.. القبض على محارب خطط لهجوم إرهابي واسع النطاق

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ألقي القبض على أحد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي كان يخطط لهجوم إرهابي واسع النطاق بالقرب من لوس أنجلوس، حسب الشرطة الأميركية.

وقال مسؤولون إن “مارك ستيفن دومينغو” Mark Steven Domingo البالغ 26 عاما، مسلم، واكتسب خبرة قتالية في أفغانستان، واعترف بأنه كان يخطط لعملية انتقامية، لهجوم الجمعة الدامي في كرايستشيرش بـنيوزيلندا.

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دومينغو، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي، يواجه تهماً اتحادية مرتبطة بالإرهاب بتخطيطه لتفجير عبوة ناسفة بدائية بهدف تفجيرها لإصابة أكبر تجمع من البشر.

 

المصدر: – العربية نت

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